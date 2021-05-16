РИАМО - 16 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев совместно с помощником президента РФ, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским и председателем Патриаршего совета по культуре, митрополитом Псковским и Порховским Тихоном открыл памятник митрополиту Волоколамскому и Юрьевскому Питириму. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Торжественная церемония прошла в Волоколамском городском округе.

«Подмосковье - православный край, буквально в каждом городе есть своя история, культура. Владыка Питирим - я не был с ним знаком лично, но знаю очень большое количество людей, которым он помогал, вдохновлял, имея высокую духовность и желание всегда быть рядом, когда сложно. Я хочу пожелать, чтобы всегда наши храмы были полны, и всегда мы друг друга поддерживали. И наше Подмосковье процветало», — сказал Воробьев.

Памятник

Памятник установили к 95-летию со дня рождения митрополита по инициативе РПЦ и РВИО. Возведение памятника осуществлено с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Образ в бронзе воплотил заслуженный художник России Юрий Хмелевской.

«Быть совершенным во всех видах деятельности - удел единиц, поэтому человек, который концентрирует свои силы в одном направлении, всегда достигает максимального. Вот именно таким человеком и был митрополит Питирим», - отметил Мединский.

Владыка Питирим

С именем владыки связана целая эпоха в жизни РПЦ. Более 30 лет он возглавлял издательский отдел Московского патриархата, который, помимо важнейшей духовно-просветительской работы, стал площадкой для диалога церкви с культурным и научным сообществом.

В конце 1980-х годов митрополит Питирим положил начало возрождению Иосифо-Волоцкого монастыря, учредил на территории обители музей Библии. Стремился включить монастырь в Золотое кольцо России, сделать его центром международного паломничества.

«40 лет митрополит Питирим носил титул Волоколамского епископа, он всем сердцем был в этом городе. Владыка создал новый корпус церковной литературы. Это был удивительно талантливый, светлый и глубокий человек», —сказал митрополит Тихон.

Митрополит Питирим был одним из инициаторов создания Российского фонда культуры, руководил разработкой уникальной программы празднования Дней славянской письменности и культуры. При его деятельном участии был создан Российский союз ветеранов Афганистана.

Памятники владыке установлены также в Иосифо-Волоцком монастыре, на Даниловском кладбище в Москве, барельеф - в домовом храме МИИТа, где он учился, был профессором.

«Я его помню очень хорошо, он крестил мою старшую дочь в Москве в 1993 году. А младшая у меня родилась в 1995 году в Рейкьявике. <...> Я звонила ему из Исландии, сообщала о рождении Анастасии и спрашивала его совета, как провести крещение ребенка, ведь там не было православной церкви. Он пообещал прилететь и через три дня прибыл в Рейкьявик, все организовал. Мы крестили Анастасию», — поделилась воспоминаниями внучатая племянница митрополита Питирима Ксения Олафссон.

Она отметила, что это была первая служба и первое православное крещение в Рейкьявике.