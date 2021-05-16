РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В воскресенье на трассе А-107 в подмосковном Подольске образобавалась пробка длиной около 4 километров, транспорт двигается с трудностями по обеим сторонам, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

Движение затруднено от садового товарищества «Петрица» до магазина «Смешанные товары». Помимо этого, движение затруднено и в противоположной полосе, от автобусной остановки «Сады» до остановки «ДСР-13».

Также пробки образовались на улицах Кирова, Высотная, Индустриальная, Большая Серпуховская, проспекте Ленина, Более того, на улице Кирова, напротив здания администрации округа, случилась авария.