РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мая. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий поздравил в воскресенье на Пасхальном фестивале жителей городского округа с Днем Жен-мироносиц, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В воскресенье в Центральном парке Люберец проходит Пасхальный фестиваль.

«Я всех вас поздравляю в эти светлые пасхальные дни. Особенно мне хочется поздравить наших сестер, Жен-мироносиц. Вспоминая сегодня события двухтысячелетней давности, хочется пожелать, дорогие сестры - а именно так в церкви принято обращаться к женщинам, Божьей помощи, мира, добра в семьи», - сказал Аксий.

Также к поздравлениям присоединился глава Люберец Владимир Ружицкий. Он пожелал мира, спокойствия и любви.

На Пасхальном фестивале проходят разнообразные мастер-классы, показывают спектакли. Также прошла реконструкция битвы Александра Невского.

В 17:00 начался Пасхальный бал.