РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Собственников домов на Объездной дороге Подольска призвали срочно погасить долги за отопление и горячую воду для возобновления подачи газа в котельной, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

В прокуратуре Подольска прошло совещание по вопросу отключения газа в котельной, которая отапливает в поселке Сосновый Бор дома №№ 1 и 2 на Объездной дороге. Обсуждался вопрос о задолженности ресурсоснабжающей организации ООО «Столичный паркинг» поставщику газа ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА».

На 1 мая долг за газ составил 7,8 млн руб. Для возобновления подачи газа требуется оплатить единовременно 50% от суммы задолженности — 3,9 млн руб. Более того, на 14 мая население за услугу «отопление» и «нагрев воды» должно в адрес УК «Импульс» порядка 12,5 млн руб. Управляющая компания не может заплатить «Столичный паркинг» из-за долгов жителей.

Перед ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МОСКВА» уже погашено 1,8 млн руб, таким образом, для возобновления подачи тепла необходимо погасить еще 2 млн руб. Собственников в срочном порядке просят оплатить как имеющуюся задолженность, так и текущие начисления.

17 мая в прокуратуре Подольска состоится повторное совещание, на котором все заинтересованные лица должны доложить о урегулировании данного вопроса.

Жителей предупредили о том, что, как минимум, до вечера 17 мая горячей воды не будет. Выход из данной ситуации —срочная оплата долгов.