РИАМО - 16 мая. Диетолог Светлана Фус отметила, что о правильности рациона питания человека может рассказать здоровье волос, их выпадение может говорить о гипер- или гипофункции щитовидной железы, гормональном сбое, диабете или резистентности к инсулину, сообщает Nation News.

Специалист отметила, что через несколько лет после родов выпадение волос объясняется восстановлением гормонального фона.

Она добавила, что еще люди теряют волосы из-за стресса, перенесенного коронавируса или ограничительных диет. Нехватка питательных веществ и микроэлементов приводит к пигментации и сильному выпадению волос.

Рост волос может ухудшиться из-за анемии или проблем в пищеварительной системе. При нормальном состоянии организма у человека выпадает в среднем от 5 до 10% волос, однако после выздоровления этот показатель временно (до шести месяцев) может подняться до 50%, заключила диетолог.