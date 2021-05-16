РИАМО - 16 мая. Если человек слышит щелчки и треск при сгибании рук или ног, а также его суставы могут начать внезапно сгибаться, то стоит немедленно обратиться к врачу, сообщает Nation News.

Чаще всего у людей встречается такой вид заболевания, как остеоартрит. О нем и говорят треск и щелчки. Он провоцирует сильную боль. Недуг сопровождается разрушением защитного хряща внутри сустава. Чаще всего болезнь поражает суставы рук, коленей, бедер, поясницы и шеи.

Артрит может привести к необратимым повреждениям, поэтому проблему важно своевременно диагностировать и заняться лечением.

Для того чтобы не опоздать, следует учитывать боль, отек или скованность в суставах, покраснения, одновременные болезненные и жесткие ощущения, а также проблемы с движением суставов.