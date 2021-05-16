РИАМО - 16 мая. Один из поездов московского метро распишут пять уличных художников, им дали полную свободу творчества, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

15 мая в Москве отметили 86-летие городской подземки. Красоту и историю метрополитена стремятся сохранить.

Подземка вдохновляет разных творцов, но все еще часто становится объектом вандальных действий, поэтому в честь дня рождения метро уличным художникам решили дать полную свободу творчества.

Ранее на Сокольническую линию метро вышел тематический поезд, посвященный 65-летию театра «Современник».

Выставка ретровагонов метро открылась на станции «Партизанская»>>