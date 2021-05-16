РИАМО - 16 мая. Положение о создании Единой информационной платформы национальной системы управления данными утвердили в России, сообщает Газета.ru.

Положение утвердил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Данную систему планируется запустить до конца текущего года, ее оператором назначено Минцифры РФ.

Запуск платформы направлен на улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг для жителей страны. Новая система объединит данные Единого государственного реестра юрлиц, Единого госреестра недвижимости, Госреестра транспортных средств и Пенсионного фонда.

На сегодняшний день сведения, которые содержатся на вышеперечисленных ресурсах, рассредоточены и обновляются не очень быстро, а права доступа к информации не объединены общими правилами.

Запуск новой Единой информационной платформы ускорит обмен данными между госструктурами и процесс оказания тех или иных услуг для россиян станет быстрее.