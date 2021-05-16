РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Добровольцы подмосковного Подольска передали лекарства нуждающейся онкобольной женщине, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

В Георгиевское сестричество милосердия обратилась молодая женщина, которая уже продолжительное время борется с онкологией. Она попросила помочь ей в приобретении хотя бы одной пачки лекарства, стоимостью около 4 тыс. рублей (за пачку). В это время волонтеры поздравляли ветеранов и помощь женщине пришлось отложить на неделю.

За этот период в храм для Георгиевского сестричества были переданы шесть упаковок дорогостоящего лекарства. Этого количества хватит женщине на полноценный курс - полгода приема препарата.

Волонтеры передали препарат женщине и поблагодарили неизвестного жертвователя, который передал данные препараты.