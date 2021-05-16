РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В лагере «Мечта» подмосковного Подольска завершился двухдневный студенческий слет молодежного актива, сообщается в группе комитета по делам молодежи администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Слет прошел с 13 по 14 мая. Участниками стали студенты из учреждений профессионального образования, волонтеры и молодогвардейцы.

Организаторами слета была разработана программа, включающая в себя различные культурно-массовые мероприятия, участвуя в которых, молодые люди могли раскрыть свой творческий потенциал и реализовать идеи. В первый день слет посетила замглавы администрации округа по вопросам социальных коммуникаций и молодежной политике Татьяна Ропот.

Завершился двухдневный слет подведением итогов, награждением команды-победителя, особо отличившихся участников и лучших кураторов.

Организатором мероприятия выступила молодежная общественная организация «Подольский союз молодежи» при поддержке комитета по делам молодежи администрации округа.