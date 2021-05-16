РИАМО - 16 мая. В столице на следующей неделе ожидается сухой и жаркий воздух, а также небольшой пылевой шлейф, как в пустыне, сообщается на сайте «Метеовести».

Нагретый сухой воздух придет в мегаполис из пустыни Каракум.

Для глаз жителей города замутненность атмосферы будет незаметной, а повышение концентрации гидрометеоров могут зарегистрировать только специальные приборы.

Но такой воздух может ухудшить экологическую обстановку в мегаполисе и негативно сказаться на здоровье людей, так как в сухом воздухе с низкой влажностью хорошо распространяются вирусы, бактерии.

Кроме того, такой воздух сушит слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов. А еще недостаток влаги в воздухе может вызвать синдром «сухого» глаза (слезотечение и ощущение попадания песка).

Синоптики предупредили, что низкая влажность вредна для здоровья кожи, волос и ногтей.

На следующей неделе в Москве прогнозируется аномально жаркая погода, 18 мая может быть побит рекорд по теплу 124-летней давности.

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