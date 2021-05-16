РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мая. В Люберцах разметили четыре камеры видеонаблюдения за ходом работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

Установка камер видеонаблюдения является обязательным условием для всех подрядных организаций Фонда капремонта общего имущества домов при проведении работ по капремонту кровель и фасадов в Московской области.

На территории городского округа размещено четыре такие камеры видеонаблюдения по следующим адресам: Октябрьский проспект, дом 51 (ремонт кровли), улица Космонавтов, дом 28 (ремонт кровли), улица Красногорская, дом 25 (ремонт кровли), улица Попова, дом 19 (ремонт фасада).

Данная услуга бесплатна и не требует затрат от жителей. Ознакомиться с перечнем адресов, на которых установлены камеры, можно на интернет-портале Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Карта»: www.fkr-mosreg.ru/map.

«На сегодняшний день видеонаблюдение — это отличное средство визуализации контроля для общественности. Любой желающий может следить за всеми этапами работ через интернет из любой точки мира. Жители Подмосковья смогли на собственном примере убедиться в эффективности данной инициативы», - отметил гендиректор Фонда капремонта общего имущества МКД региона Валерий Николов.

Пространство центра управления проектами фонда устроено таким образом, что руководитель проекта может из офиса контролировать ход выполнения работ, а также соблюдение техники безопасности рабочих на объектах.

«Уже были случаи, когда жители обращались в Фонд капремонта с замечаниями к ходу работ на их домах, которые сейчас устраняются благодаря этой системе в считанное время. Это говорит об одном – проект работает на пользу. Начало положено, будем привлекать наших активных жителей для контроля за ходом работ и видим в этом исключительно положительную сторону», - подчеркнула председатель координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Подмосковья Юлия Белехова.