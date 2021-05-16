РИАМО - 16 мая. Письма от мошенников стали приходить пользователям WhatsApp, злоумышленники воспользовались изменением политики в мессенджере, сообщает Федеральное агентство новостей.

Людей уверяют, что приложение станет платным, если не выполнить определенные условия.

Новые правила конфиденциальности мессенджера заработали 15 мая. Теперь в материнскую компанию Facebook будут поступать регистрационные данные аккаунта, данные о транзакциях и о пользовании услугами.

Как отметил директор ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, новые правила работы с WhatsApp имеют некоторые риски. Facebook хочет максимально монетизировать имеющуюся у него информацию о пользователях.