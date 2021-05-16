РИАМО - 16 мая. В Московской области прошли празднования православного церковного праздника «Дня Жен-мироносиц», гостей собрали на трех площадках, передает корреспондент РИАМО.

«Уже во второй раз мы широко празднуем этот день. И я хочу сказать несколько слов о современных женщинах. Сегодня женщина занимает разные должности, себя реализует в разных сферах деятельности, в политике, в экономике, в предпринимательстве, в благотворительности. Но, тем не менее, женщина всегда остается матерью», — сказала председатель Московского областного регионального отделения «Союза женщин России», президент фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Она обратилась ко всем пришедшим на праздник в Сергиево-Посадском городском округе на площади перед Покровским Хотьковом ставропигиальным женским монастырем.

Первая площадка была организована при Покровском Хотьковом ставропигиальном женском монастыре, вторая — при Свято-Троицком Белопесоцком женском монастыре, а третья — при Спасо-Влахернском женском монастыре.

На всех площадках были организованы празднества: народные гуляния, мастер-классы, выступления фольклорных коллективов и традиционное угощение праздника – яичница.

У стен монастыря в Хотькове дети на мастер-классах делали кукол из лоскутов ткани, на арт-базаре с выставками народных промыслов можно было увидеть и приобрести диковинные народные игрушки и украшения, а на сцене в рамках праздничного концерта выступали даже скоморохи. Особенно гостям праздника полюбился соломенный бык, около которого они постоянно фотографировались.

Также в рамках празднования в городе Хотьково прошел круглый стол, где женщины из сферы образования, науки, политики и бизнеса обсудили роль прекрасного пола в современном мире, а также православную культуру и духовный подвиг Жен-мироносиц.