РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Подольская спортсменка победила в турнире по кекусинкай-карате «Кубок Шихана» в Самаре, сообщается в группе «Климовская Федерация Кекусинкай Каратэ» в соцсети «ВКонтакте».

В Самаре 15 мая прошел всероссийский турнир по кекусинкай-каратэ «Кубок Шихана». Турнир собрал более 500 участников из 29 регионов России.

Успешно выступили подольские спортсмены Климовской Федерации кекусинкай. Так, Сергей Витютин и Денис Хохлов провели по пять поединков и заняли четвертое место. Григорий Тымченко - четыре поединка и третье место. Дарья Назарова провела три поединка и заняла первое место и выполнила норматив кандидат мастера спорта.