РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В Подольске открылся турнир по художественной гимнастике, посмотреть выступления сможет любой желающий, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.
В воскресенье на базе МБУ «Спорт-Сервис» проходит Открытый турнир городского округа Подольск по художественной гимнастике.
«В нем принимают участие дети разных возрастов. Турнир будет проходить до 18:00. Все желающие могут посмотреть на выступления участников», - сказала организатор.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии