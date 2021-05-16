РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В Подольске открылся турнир по художественной гимнастике, посмотреть выступления сможет любой желающий, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В воскресенье на базе МБУ «Спорт-Сервис» проходит Открытый турнир городского округа Подольск по художественной гимнастике.

«В нем принимают участие дети разных возрастов. Турнир будет проходить до 18:00. Все желающие могут посмотреть на выступления участников», - сказала организатор.