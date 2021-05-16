РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Выставку «Подольск в 21 веке» представят ко Дню города, который будут отмечать в сентябре, в Подольском краеведческом музее, сообщила «РИАМО в Подольске» замдиректора по науке Подольского краеведческого музея Жанна Малиновская.

В Подольском краеведческом музее 15 мая прошла большая программа в рамках акции «Ночь музеев». Так, в этот день военно-исторический клуб «Княжество» проводил мастер-классы, для посетителей проводили экскурсии, рассказывали о экспонатах музея, также прошел концерт.

«В текущем году музею исполняется 50 лет, а Подольску и Подольскому уезду – 240 лет. Две юбилейные даты в один год. К этому событию музей готовит большую выставку на первом этаже «Подольск в 21 веке». Она будет готова ко Дню города, который, ориентировочно, будут праздновать 12 сентября. Работа идет очень активно. К монтажу мы приступим в июле-августе», — сказала Малиновская.

Она добавила, что также к данному событию проводится ремонт фасада музея. В ходе работ поставят и новую дверь. Работы завершатся уже к концу мая.

«Отмечу, что когда будет монтироваться выставка, музей будет работать. Для посетителей будет доступен второй этаж», — заключила она.