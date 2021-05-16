РИАМО - 16 мая. Центральный детским магазин проверят представители столичного Роспотребнадзора, там прошла встреча с актерами фильма «Майора Грома», на которую пришли сотни людей, сообщает ТАСС.

Сотрудники управления проведут проверку на предмет соблюдения обязательных противоэпидемических мер. ЦДМ располагается по адресу Театральный пр-д, 5/1.

Ранее возле Центрального детского магазина на Лубянке в столице образовались огромные очереди на встречу с актерами фильма «Майор Гром». Многие пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео.