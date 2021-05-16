РИАМО - 16 мая. Жителям России лучше не медлить с прививкой от коронавируса, ввести вакцину следует до начала третьей волны Covid-19, сообщает Федеральное агентство новостей.

Такое заявление сделал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его мнению, вопрос о возможности возникновения третьей волны коронавируса, которые задают специалистам, является «банальным и неуместным».

Он отметил, что прививку от вируса можно сделать бесплатно при наличии полиса ОМС.

За последние сутки в России выявлено 8554 новых случая коронавируса, умер 391 пациент, полностью выздоровели 8573 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 940 245 случаев Covid-19, скончался 115 871 человек, выздоровели 4 556 073 пациента.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн‑трансляции РИАМО>>