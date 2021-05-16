РИАМО - 16 мая. На Сокольническую линию столичного метро вышел тематический поезд, посвященный 65-летию театра «Современник», состав украшен архивными фото, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Каждый из вагонов имеет название: «Сохранение», «Соавторство», «Соединение», «Сотворчество», «Современник». В них рассказывается о одном из периодов в истории театра от 1956 года до сегодняшнего дня.

Внутри состава разместились уникальные архивные фото, интересные факты и цитаты Олега Табакова, Олега Ефремова, Галины Волчек.

Также выпустили 10 тыс. транспортных карт «Тройка» с легендарным «Современником», их можно купить в кассах метро на Кольцевой линии и внутри нее.

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