РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Жители деревни Лемешово в подмосковном Подольске выбрали нового старосту, им стал Кирилл Рожок, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В деревне Лемешово 15 мая состоялось собрание по вопросу выбора старосты деревни.

«Присутствовало 48 человек. Единогласно жителями деревни старостой был выбран Кирилл Рожок», — написал Боярко.

Также в ходе встречи жителями поднимались вопросы начатого ремонта автомобильной дороги, обустройства тротуара, строительства детской площадки, ливневой канализации и другие.