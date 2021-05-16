РИАМО - 16 мая. Специалисты городских служб распилили и вывезли 46 поваленных сильным ветром деревьев в столице, из-за непогоды пострадало несколько человек, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

По предварительным данным, трое пострадавших москвичей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Также 15 мая из-за упавших деревьев временно было остановлено движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах столицы.

В ближайшие часы и до конца суток в мегаполисе ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.