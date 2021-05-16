РИАМО - 16 мая. Жителям столицы по возможности рекомендовали переждать непогоду в воскресенье дома, или быть предельно внимательными на улице, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Также горожанам посоветовали не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них машины.
В Москве до конца суток в воскресенье ожидаются ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.
На дорогах водителям лучше снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущих автомобилей. Не стоит совершать резких обгонов, перестроений и опережений.
В городе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра, грозы и града.
МЧС объявило в столице экстренное предупреждение из-за непогоды.
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