РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Учитель из подмосковного Подольска проведет цикл презентаций своей книги о Великой Отечественной войне в библиотеках округа, сообщил «РИАМО в Подольске» автор книги Алексей Москаленко.

Учитель математики Москаленко представил свою книгу о Великой Отечественной войне в Подольском выставочном зале 15 мая. Он постарался включить в нее только основные события, оказавшие ключевое влияние на ход войны.

«Я много читал на тему Великой Отечественной войны, но мне не удалось найти книгу, которая развернуто, популярно излагала всю историю этого периода, по взаимосвязи между различными событиями. Накануне прошлого Дня Победы меня попросили прочитать курс лекций на данную тему и после него родилась идея превратить курс лекций в книгу. Так, курс лекций превратился в книгу, которая рассказывает о событиях с 1919 до 1945 года, которые привели к тому или иному финалу», - сказал Москаленко.

Книга готовилась к 75-летию Победы, но вышла к концу лета 2020 года. Представили ее 15 мая. Более того, в дальнейшем будет проведен цикл презентаций данной книги в библиотеках округа.

В настоящее время книга вышла тиражом в 300 экземпляров. Несколько из них были переданы в библиотеки Подольска. В будущем автор планирует доработать книгу и в 2022 году выпустить новый тираж.

В этот день в Подольском выставочном зале были представлены несколько выставок. В частности, открылась выставка монументальной графики Нины Кин Ефимовой «Белое на черном». Автор представила 12 больших полотен и около 30 картин. Она продлится до 25 июля. Помимо этого, на втором этаже выставочного зала открылась выставка художников Климовска «Разные и интересные». А в ходе акции «Ночь музеев» проводились различные мастер-классы, концерт и многое другое.