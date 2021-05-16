РИАМО - 16 мая. В столице и Подмосковье из-за града, грозы и сильного ветра с порывами до 15-20 м/с до 21 часа воскресенья объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Аналогичный уровень погодной опасности объявлен в Костромской, Ивановский, Ярославской, Тверской, Смоленской и Брянской областях Центрального федерального округа.

В регионе в воскресенье переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Также ожидается гроза, град и порывистый ветер.

18 мая может стать самым жарким днем в столице за 124 года>>