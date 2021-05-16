РИАМО - 16 мая. В Москве в ближайшие часы с сохранением до конца воскресенья местами ожидаются ливень, гроза, град, при грозе прогнозируется усиление ветра порывами до 15-20 м/с, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Водителям рекомендовали снизить скорость на улицах города из-за непогоды, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Не стоит совершать резких обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.

Также следует быть внимательными и острожными, а еще не оставлять детей без присмотра.

В городе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.