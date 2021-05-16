РИАМО - 16 мая. Спасатели вытащили из Москвы-реки тонущего мужчину, он упал в воду с Берсеневской набережной в столице, сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Инцидент произошел вечером 15 мая. Сигнал о тонущем человеке поступил на поисково-спасательную станцию «Крымский мост».

Дежурные спасатели отправились к месту происшествия. Они нашли мужчину в 3 метрах от берега.

Пострадавшего вытащили из воды и отвезли на поисково-спасательную станцию. Там ему оказали первую помощь и обогрели.

Мужчину также осмотрели медики, пострадавший отказался от госпитализации. После осмотра его передали сотрудниками правоохранительных органов для выяснения причин инцидента.