РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 мая. В православном спортивном фестивале подмосковного Дзержинского поучаствовали спортсмены из трех регионов России, организаторами фестиваля выступили общественное движение «Сорок Сороков», спортивная школа «Орбита», клуб бокса «Угреша», клуб «Агиос», сообщил временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Будкин.

Межрегиональный этап восьмого культурно-спортивного фестиваля «Православие и спорт» прошел накануне в Дзержинском. В этом году фестиваль приурочен к 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

«К нам приехали гости из других городов Подмосковья, а также из Рязанской и Владимирской областей. По традиции соревнования предворил молебен в стенах храма. Настоятель храма сошествия святого духа иерей Сергий напомнил слова Александра Невского о том, что Бог не в силе, а в правде. В трудную годину этот правитель не обратился за помощью к западу и мудрость князя привела к победе великой державы», — написал Будкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Руководитель клуба бокса Павел Шмелев поприветствовал участников и вручил Будкину икону Сорока Севастийских мучеников, которые отдали жизни за веру. Такую же икону координатор движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин вручил исполнителю Роману Жигану, который завершил церемонию открытия мини-концертом.

Основная часть фестиваля проходила одновременно на трех площадках. В каркасно-тентовом сооружении проходили соревнования по боксу, вольной борьбе и тяжелой атлетике. На татами спортшколы«Союз» соревновались дзюдоисты. Также соревнования прошли на футбольном поле с искусственным покрытием, они стали новинкой фестиваля. Проходили соревнования при поддержке администрации Дзержинского.