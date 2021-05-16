РИАМО - 16 мая. Мероприятия музеев Московской области во время акции «Ночь музеев» посетили более 31 тыс. человек, рекордсменом стал музей-заповедник А.С. Пушкина, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

«По-моему «Ночь музеев» самая популярная и любимая акция из всех ночных культурных проектов», — написала Харламова на своей странице в Instagram.

Она уточнила, что в течение дня в Захарове и Больших Вяземах побывало почти 7,5 тыс. человек.

«Дорогие мои коллеги, спасибо вам за вашу работу, за любовь к месту и за творческий подход, который притягивает новых друзей наших музеев», — добавила Харламова.

Всероссийская акция «Ночь музеев» прошла 15 мая. Тема акции в этом году – «Больше, чем музей».

В Московской области работают 70 музеев (12 государственных и 58 муниципальных). В них трудятся 2,4 тыс. работников. С начала года в региональных музеях побывало свыше 650 тыс. человек.

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