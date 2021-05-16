РИАМО - 16 мая. Жара, которая прогнозируется в столице 18 мая, может стать самой сильной за всю историю метеонаблюдений, может быть побит рекорд для этого дня, который держался с 1897 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

18 мая 1897 года в столице зафиксировали рекордную температуру - плюс 29,1 градуса. Предстоящая неделя в Центральной России начнется с аномального тепла, будет на 10-11 градусов выше нормы мая.

«Юго-восточные ветры доставят в регион среднеазиатский зной. В таких условия столбики термометров стремительно поползут вверх», - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По его словам, в Москве 17 мая ночью будет плюс 11 - плюс 13 градусов, днем потеплеет до плюс 28-30. Таких высоких показателей температуры в этот день в городе не было, как минимум, за всю послевоенную историю.

В ночь на 18 мая будет не ниже плюс 15-17 градусов, а в середине дня солнце прогреет воздух до плюс 29-31, что на 7 градусов выше июльской нормы и рекорда 124-летней давности.

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