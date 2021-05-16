РИАМО - 16 мая. Возле Центрального детского магазина на Лубянке в столице образовались огромные очереди на встречу с актерами фильма «Майор Гром», пользователи соцсетей поделились фотографиями и видео.
В воскресенье в магазине проводят встречу с актерами фильма «Майор Гром» Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым.
На фото видно, что толпа людей стоит в магазине, а также огромная очередь растянулась около здания.
«Если я переживу ЦДМ сегодня, то официально стану бессмертной», — написала пользователь с ником завтрак у тиffани в соцсети «ВКонтакте».
Пользователь murzilla_witch понадеялась в Instagram, что актеры выдержат такой наплыв фанатов.
«Мы с 8 утра отстояли одну очередь на улице, отстояли вторую в ЦДМ, и нас выгнали на улицу заново в конец очереди за комиксами. Серьезно? Можно было хотя бы сделать выходной платный билет, и уже было бы меньше проблем», — отметил @Narmo_Ilfirin в Twitter.
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