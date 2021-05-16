РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. Запрос с просьбой решить проблему с отключением горячей воды в микрорайоне Силикатная-1 в Подольске направлен подмосковным властям, сообщил «РИАМО в Подольске» местный депутат Михаил Чириков.

Запрос направлен губернатору Московской области Андрею Воробьеву, главе городского округа Подольск Николаю Пестову, руководителю Главного управления Московской области «ГЖИ Московской области» Ольге Фединой, председателю совета депутатов городского округа Подольск Дмитрию Машкову, прокурору Московской области Сергею Забатурину.

В микрорайоне Силикатная-1 (Ново-Сырово) с 12 мая была приостановлена подача горячего водоснабжения в десятках многоквартирных домах на улицах Быковская, Заводская, Почтовая, проспект Юных Ленинцев и других. Причиной стали проблемы с работой котельной на территории филиала Центротрансжелезобетон – Силикатненский завод ЖБК.

«Я написал депутатский запрос в связи с тем, что имеются проблемы с подачей горячего водоснабжения. Имеется необходимость изыскать денежные средства на аренду данной котельной администрацией округа. Также прошу рассмотреть возможность модернизации старых котельных на территории микрорайона и строительство новой котельной для жителей всего микрорайона Силикатная-1 (Ново-Сырово)», — сказал Чириков.

В письме депутат попросил провести проверку законности отключения и срочно восстановить подачу горячего водоснабжения в домах.