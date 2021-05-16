РИАМО - 16 мая. В Москве с начала мая выпал 61 мм осадков, что составляет 120% от месячной нормы, сообщает РИА Новости.

«В ближайшую десятидневку может выпасть еще 25 мм, и тогда эта отметка поднимется до 86 мм, это 170% от месячной нормы. Май в этом году влажный», — сказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что 15 мая в городе первый раз температура пересекла отметку в плюс 25 градусов, столбики термометров поднялись до плюс 26,2.

Кроме того, на следующей неделе в мегаполисе ожидается аномально высокая температура, они может подняться до плюс 29 градусов.

Также на будущей неделе в городе пройдут дожди и прогремят грозы.