РИАМО - 16 мая. В столице по проекту «Искусство – детям» модернизировали или перевели в новые помещения 125 школ искусств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Самая масштабная программа, наверно, в мире по музыкальному воспитанию, по укреплению материальной базы этих учреждений. Закупили около 10 тыс. единиц оборудования, 125 школ модернизировали, некоторые перевели в новые помещения, некоторые отреставрировали, некоторые отремонтировали», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что теперь в школах комфортно, светло и приятно заниматься.

По его словам, программа уже подходит к концу. Она завершится в этом или следующем году.

Программу «Искусство – детям» начали реализовывать в мегаполисе в 2018 году. Во всех городских школах искусств будут созданы максимально комфортные условия для обучения и творчества.

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