РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 мая. Сотрудники полиции Люберец в ходе акции разъяснили жителям округа правила пользования порталом госуслуг и раздали памятки, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники Отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Люберецкое» провели информационно-правовую акцию «Госуслуги – просто, быстро и доступно!» для жителей, пришедших на прием.

Посетителям показали, какие виды услуг можно получить в электронном виде: выдача и замена российских и заграничных паспортов, осуществление миграционного учета в Российской Федерации, выдача разрешений на временное проживание и вида на жительство и многое другое.

Стражи порядка вручили памятки жителям, подробно объяснив, как зарегистрироваться на Едином портале, чтобы в дальнейшем получать госуслуги самостоятельно, избегая очередей и имея круглосуточный доступ.