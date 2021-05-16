РИАМО - 16 мая. Работу систем климат-контроля в общественном транспорте Московской области проверят в связи с потеплением, в транспорте должен быть комфортный температурный режим для всех пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.
Также было дано поручение перевозчикам проверить работоспособность кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров.
В летний период температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.
Каждый день в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тыс. единиц транспорта, из них 65% оборудованы системами климат-контроля.
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