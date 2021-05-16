РИАМО - 16 мая. Работу систем климат-контроля в общественном транспорте Московской области проверят в связи с потеплением, в транспорте должен быть комфортный температурный режим для всех пассажиров, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Мы проверим системы климат-контроля, чтобы в салонах не было жарко или, наоборот, холодно. За эту неделю 49% от обращений жителей на температуру в транспорте поступило на излишнюю работу кондиционеров и холод в салонах автобусов, а 50% пассажиров оставляли жалобы на неработающие кондиционеры», - сказали в пресс-службе.

Также было дано поручение перевозчикам проверить работоспособность кондиционеров и обеспечить оптимальный комфортный температурный режим для всех пассажиров.

В летний период температура воздуха в салоне общественного транспорта не должна превышать 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Каждый день в Подмосковье на линию выходят более 9,4 тыс. единиц транспорта, из них 65% оборудованы системами климат-контроля.