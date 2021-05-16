РИАМО - 16 мая. Количество жители Москвы с 1990 года увеличилось на 2 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что в 80-е, 90-е годы и в начале 2000-х годов развитие метро замедлилось, а оно должно успевать за ростом численности жителей.

«Более того — оно должно опережать. Поэтому приняли программу развития метро, одобренную президентом Российской Федерации», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что в подземке был обновлен подвижной состав. На сегодняшний день он достаточно молодой. А к 2024 году подвижной состав столичного метро будет самым молодым в Европе и Америке.

Мэр добавил, что строительство линии метро к аэропорту Внуково необходимо не только для пассажиров воздушной гавани, но и для жителей соседних и строящихся микрорайонов.

Планы по строительству метро до 2023 года>>