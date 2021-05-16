РИАМО - 16 мая. 19-летний велосипедист потерялся в лесопарке при поездке из столичного района Серверное Измайлово в Мытищи, его вывели спасатели. Об этом сообщили РИАМО в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Когда стало темнеть, велосипедист съехал с тропы и заехал в лесные топи, так как он был без фонаря. Когда молодой человек понял, что потерялся, то позвонил спасателям по номеру «112» и сообщил координаты GPS.

На поиски велосипедиста выехала дежурная смена аварийно-спасательного отряда №5 и кинологи.

«Мы созвонились с молодым человеком и объяснили, что получили его координаты и подъедем со стороны Ярославского шоссе, поэтому ему нужно оставаться на месте и ждать спасателей», — сказал старший дежурный смены АСО №5 Андрей Макаров.

Спасатели поддерживали связь с потерявшимся по телефону. Велосипедист не услышал звуковые сигналы, которые подавала аварийно-спасательная машина. Также рассказал спасателям, что не может идти.

Специалисты пошли к потерявшемуся велосипедисту до присланной точки координат.

«Парень ждал нас на пеньке в темноте. Он рассказал, что, когда осознал, что потерялся, у него началась паническая атака. Но он с ней справился благодаря дыхательной технике. Собрался и позвонил в службу-112», — добавил Макаров.

Молодого человека вывели из леса в 22:30. Его напоили водой и помогли добраться до ближайшей остановки транспорта. Спасательная операция продлилась не больше часа.