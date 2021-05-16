РИАМО - 16 мая. В столице выздоровели еще 2414 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, всего число вылечившихся увеличилось до 1 025 794, сообщает столичный оперштаб.

За сутки было выявлено 2789 новых случаев заболевания, госпитализировано 1117 человек.

В столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. С начала пандемии умерли 19 242 человека.

Всего в мегаполисе зафиксировано 1 137 097 случаев коронавируса.

В Москве провели более 22 млн ПЦР-тестов на коронавирусую инфекцию, также сделано свыше 6,7 млн тестов методом ИФА на антитела.

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