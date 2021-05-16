РИАМО - 16 мая. За минувшие сутки в столице выявили 2789 случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе зарегистрировано 1 137 097 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В столице прививку от коронавирусной инфекции сделали более 1,3 млн человек. Вакцинироваться можно в поликлиниках, выездных пунктах и частных медорганизациях. Перед введением вакцины пациента осматривает врач.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 99% привившихся от коронавируса не болеют после вакцинации.

За последние сутки в России выявлено 8554 новых случая коронавируса, умер 391 пациент, полностью выздоровели 8573 человека.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 4 940 245 случаев Covid-19, скончался 115 871 человек, выздоровели 4 556 073 пациента.

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