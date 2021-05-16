РИАМО - 16 мая. Из-за сильного ветра и грозы, которые накрыли столицу 15 мая, упало около 50 деревьев, шесть человек получили травмы, сообщает «Интерфакс».

15 мая на Москву обрушились гроза, шквалистый ветер, дождь и град. В некоторых районах города выпало до 20% от месячной нормы осадков.

По предварительным данным, трое пострадавших москвичей госпитализировали. Их жизни ничего не угрожает.

Из-за упавших деревьев временно было прервано движение трамваев на Живописной и Тимирязевской улицах.

В Московском регионе из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с действует «желтый» уровень погодной опасности.