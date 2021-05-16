РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 мая. В парке Талалихина Подольска по средам и четвергам будут выдавать билеты многодетным семьям на аттракционы, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха им. В.Талалихина|Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Парк имени Виктора Талалихина организует выдачу льготных билетов на аттракционы для многодетных семей. Билеты будут выдаваться в среду и четверг с 18:00 до 20:00. Для их получения необходимо предоставить ксерокопию паспорта (первая страница с данными и страница с пропиской) и удостоверение многодетной семьи.

Льготные билеты будут выдаваться на май, июнь, июль, август и сентябрь. На одного ребенка, в возрасте от 3 до 18 лет, можно будет получить два билета в месяц. При катании билет необходимо предъявить оператору на каждого посетителя (ребенок и сопровождающий).

В случае предупреждений МЧС и метеослужб о неблагоприятных погодных условиях, дождя и температуры ниже +12 градусов аттракционы не работают, так что выдача билетов производиться не будет.