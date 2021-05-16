РИАМО - 16 мая. На фасад здания Государственной думы на улице Охотный ряд в столице вернули упавшую букву «А», она оторвалась из-за сильного ветра, сообщает kp.ru.

15 мая буква «А» сначала повисла, затем упала на землю из-за сильного ветра. Восстановить надпись на фасаде помогли специалисты.

За эксплуатацию здания Госдумы отвечает Управделами президента РФ.

Также сильный порывистый ветер 15 мая валил на территории Москвы деревья. Также пострадали несколько машин.

В Московском регионе из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с на 16 и 17 мая объявлен «желтый» уровень погодной опасности.



