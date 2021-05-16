РИАМО - 16 мая. Все данные, которые выявили у пациента в павильоне «Здоровая Москва», сразу заносят в электронную медкарту и отправляют в медучреждение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в парках, скверах и зонах отдыха мегаполиса. Они принимают горожан ежедневно с 08:00 до 20:00.

«Если на первом уровне, когда вы посетили павильон, у вас обнаружили какие-то подозрения на болезнь, то вас уже не бросят, не оставят один на один с этим риском, не оставят в покое одного», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он уточнил, что когда данные пациента из павильона поступают в медучреждение, то там человека начинают наблюдать.

«Проследят, чтобы вам были назначены дополнительные лабораторные исследования, дополнительная диагностика», — добавил мэр.

По его словам, в павильонах «Здоровая Москва» в 2019 году прошли диагностику 30 тыс. человек.

«15% оказались болезненными. 15% - это очень много. Это тысячи людей получили предварительный диагноз, который подтвердился потом в поликлиниках и больницах», — подчеркнул Собянин.

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