РИАМО - 16 мая. В столице пункты вакцинации от коронавирусной инфекции работают в поликлиниках и торговых центрах, 99% пациентов не болеют после прививки, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще раз хочу пригласить москвичей на пункты вакцинации, они у нас в поликлиниках работают, в торговых центрах, и сейчас даже в парках. Люди, которые не получили вакцину, не переболели, они все равно находятся в зоне риска», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что при тяжелом течении болезни могут быть последствия для здоровья человека.

Мэр напомнил, что в столице привито 1,3 млн человек, ни у кого сложных последствий нет, все чувствуют себя хорошо.

Он подчеркнул, что 99% привившихся не болеют после вакцинации.

Собянин напомнил, что сам давно сделал прививку от Covid-19.

«До сих пор титры (антител – ред.) держатся и все нормально», - добавил мэр.

С начала пандемии в городе зарегистрировано более 1,1 млн случаев заболевания коронавирусом.

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