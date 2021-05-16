РИАМО - 16 мая. Власти Подмосковья приняли программу по очистке водоемов в регионе, так, пруд во Власихе будет очищен от ила, там также сделают углубление дна, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что из водоема уже достали тонны мусора, среди которого бутылки, холодильник и многое другое.

«Большое количество водоемов в Московской области. Люди живут вокруг (водоемов – ред.). Был справедливый запрос на очистку, на реновацию, на возрождение водоемов», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что в регионе приняли программу по приведению в порядок водоемов. Также в области закупают машины-амфибии для чистки озер и прудов даже в самых труднодоступных местах.

В рамках принятой программы до 2023 года в Подмосковье приведут в порядок 100 водоемов. Список водных объектов выбирают жители региона на портале «Добродел». В 2021 году в порядок планируют привести 22 водоема, 60 – в 2022 году и 18 – в 2023 году.

Очистка водоемов начинается с ликвидации незаконных водовыпусков. Потом с прибрежных зон убирают сухостойную и аварийную растительность. С помощью плавучего экскаватора планируется собирать донный и поверхностный мусор.

«Комплекс работ по очистке включает уборку сухостойных деревьев в водоеме и по его берегам, уборку незаконных водовыпусков и сливов в водные объекты, уборку мусора, в том числе и крупногабаритного. В частности, во Власихе порядка 80 кубов подобного мусора убрали, вытащили даже холодильник», — сказал ранее зампред правительства Подмосковья - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По его словам, сейчас формируется перечень водных объектов, эта работа будет закончена до конца мая. После этого проведут комплексное обследование и определят перечень работ, которые необходимо выполнить.