РИАМО - 16 мая. В Горенском лесопарке в Балашихе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны, около него выставлена охрана, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 13:40 15.05.2021 г. от оперативного дежурного ЕДДС г.о. Балашиха в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Силами МВД выставлена охрана. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами министерства обороны.

Ранее в Одинцовском городском округе и Балашихе также обнаружили боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Один из них найден на дачном участке в деревне Хомяки Одинцовского округа, второй - на Леоновском шоссе в городском округе Балашиха.