РИАМО - 16 мая. В Ленинском городском округе, на территории промышленной зоны, загорелись поддоны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В 20:59 15.05.2021 поступило сообщение от очевидца на ЦППС Ленинского МПСГ о горении поддонов на открытой площадке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение поддонов на открытой площадке», — говорится в сообщении.

В 21:30 был объявлен ранг пожара 1 БИС. В 21:35 пожару присвоили ранг №2. В 23:20 удалось локализовать пожар на площади 2 тыс. квадратных метров.

В 02:28 пожарные ликвидировали открытое горение. Для того, чтобы справиться с огнем, потребовалось 26 единиц техники и 82 человека.

Во время пожара нужно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости следует обращаться в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного 101.