РИАМО - 16 мая. Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье пять лет, и останавливать ее не планируют, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Программа «Социальная ипотека» стартовала в регионе в 2016 году по поручению губернатора. Она позволяет улучшить жилищные условия врачам, учителям, молодым ученым, уникальным специалистам и тренерам, работающим в Московской области.

«Самых лучших, зарекомендовавших себя, коллектив выдвигает на получение социальной ипотеки», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что квартиру специалистам оплачивает регион, а проценты платят получатели соципотеки - примерно 5 тыс. рублей в месяц, что делает жилье доступным для специалистов, работающих в области.