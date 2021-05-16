РИАМО - 16 мая. Перед властями Подмосковья стоит задача - решить проблему обманутых дольщиков, все они получат ключи от своих квартир, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Очень чувствительная тема (дольщики - ред.). Мы до сих пор о них говорим. Задача - в этом и следующем годах практически эту проблему решить. Ключи все получат, никто обижен не будет», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».
Он добавил, что под все объекты дольщиков есть финансирование. В регионе осталось решить вопрос с 16-17 тыс. дольщиков. Власти сейчас работают над этим.
Также губернатор рассказал о строительстве ЖК «Лайково», где достраивают 12 домов за ГК «Урбан Групп».
«Начинаем строить социальные объекты: школа, детский сад, поликлиника. Большие ресурсы при поддержке президента мы получили от федерального правительства», - отметил Воробьев.
Как оформить в собственность участок под многоквартирным домом>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии